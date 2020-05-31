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Эко-Бит

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Строительная компания «Эко-Бит» специализируется на производстве различных деревянных конструкций. .

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ КАЖДОЙ ИЗ НИХ.

Репутация компании надежно подкреплена профессионализмом ее сотрудников. Предлагая качественные постройки напрямую от производителя по доступным ценам, она дает гарантию на все виды работ, обеспечивает быструю доставку и монтаж. Дачные бытовки сейчас наиболее популярны среди тех, кто только начинает осваивать дачные участки. Строительство дома может продолжаться ни один год, приобретение строительной бытовки позволит решить вопросы временного проживания строителей. Затем она может выполнять функции подсобного помещения, ее можно переделать в баньку или даже в домик для гостей.

КОМПАНИЯ «ЭКО-БИТ», ПРЕДСТАВЛЯЕТ САДОВЫЕ ДАЧНЫЕ БЫТОВКИ С КАРКАСОМ ИЗ БРУСА.

Первый вариант – это бытовка размером 2,3×5,85 м, с каркасом 50×50 см, с внешней и внутренней отделкой из деревянной вагонки, одним деревянным окном с двойным остеклением, утеплёнными стенами, потолком и полом. Второй вариант размером 2,3×5,8 м, с каркасом 150×100 см, имеет два окна и крышу, покрытую оцинкованный листом. Также представлены дачные бытовки размером 2,3×3, 2,3×4, 2,3×5, 2,3×6 метров, состоящие из одной комнаты. Каркас изготовлен из бруса 50×50 см, снаружи обшиты вагонкой из древесины хвойных пород, внутри отделка - оргалит, утеплены. Бытовка распашонка 2,3×6 м отличается наличием двух комнат. Компания также предлагает небольшие с каркасом из бруса садовые домики 5000×4500 с верандой. Домики с двумя окнами, двухскатной крышей, покрытой по выбору заказчика мягкой или металлочерепицей. Недорогой садовый домик станет комфортным местом отдыха для вашей семьи и друзей.

Среди любителей попариться спросом пользуются мобильные бани.

Это превосходный выбор знающих людей. Их главные достоинства – подвижность и функциональность. Передвижные бани 2,3×4 и 2,3×6 м имеют каркас из бруса, оборудованы финской печкой, двумя светильниками. Для внутренней отделки использована липа, осина и лиственница. Кровля мягкая. Дымоход изготовлен из нержавейки. Внутренние помещения каркасной мобильной бани 2,3×5 м отделаны вагонкой хвойных пород деревьев. Крыша двускатная, покрыта оцинкованной сталью. Баня мобильная готовая БС-4. В ее конструкции предусмотрена установка каркасно-щитовых перегородок, обшитых вагонкой. Баня БЛ-01 (4 м) – компактная. Трубы дымохода, установленной в ней банной печи «Березка» с 30-литровым баком для воды, выведены через стену.

БАНЯ БОЧКА - НОВИНКА, ПОПУЛЯРНОСТЬ КОТОРОЙ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЁТ.

Она выполнена в виде большой бочки, сбитой из досок и покрытой мягкой кровлей. Но несмотря на оригинальный внешний вид, в ней есть все самое необходимое. «Эко-Бит» предлагает различные варианты таких бань. Баня-бочка "Мини" и мобильная баня бочка мини длиной два метра каждая, мобильная баня бочка стандарт три метра длиной, как и другие представленные варианты, оборудованыфинской печкой Harvia, двумя светильниками. Для отделки стен пола и потолка использована древесина липы, осины и лиственницы. Мобильная баня мини люкс отличается расположением двери. Она находиться на боковой поверхности, а не с торца, как у описанных выше. Баня бочка Стандарт Люкс 3,5 м имеет парную длиной два метра, две двери, в предбаннике расположены две скамейки из отборной древесины. Овальная баня бочка 3,5 м с козырьком также имеет окно, две двери, над одной из которых оборудован козырёк. Мобильная баня бочка макси люкс длиной 5 м для тех, кто любит, чтобы было попросторнее. Другая модификация такой бани бочки оборудована душем, что очень удобно и востребовано. Древесина бани Кв-я Макси Люкс Душ внутри и снаружи обработана защитным средством в один слой. Кроме всего прочего для удобства перед входом сооружены ступеньки.

Компания «Эко-Бит» предлагает для заботливых хозяев собачьи будки. Ведь от того насколько правильно сделан выбор будки зависит здоровье и настроение вашего бдительного сторожа. Компания предлагает два вида деревянных собачьих будок. Первый с внутренней отделкой из древесины хвойных пород и деревянной крышей. У второго вида собачьей будки б-1 крыша покрыта рубероидом и она утеплена с помощью утеплителя Роквул.